Раскрыт секрет устойчивости раковых клеток к химиотерапии

Ученые из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете установили, что микроокружение раковых опухолей помогает им экономно расходовать ресурсы, необходимые для роста и размножения. Это позволяет им выживать в ходе химиотерапии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism (Nat Met).

Исследования показывают, что рак может адаптироваться к химиотерапевтическому лечению, что снижает его эффективность. Хотя химиотерапия продлевает жизнь пациентам, она не всегда помогает, поскольку раковые клетки могут изменять свой метаболизм, чтобы избежать воздействия препаратов.

Исследователи сфокусировались на трех лекарствах для химиотерапии — ралтитрекседе, N-(фосфонацетил)-L-аспартате (PALA) и бреквинаре. Эти препараты блокируют выработку пиримидинов — молекул, составляющих генетический материал РНК и ДНК клеток. Такие лекарства направлены на разрушение механизмов, необходимых для роста и выживания раковых клеток.

Однако ученые обнаружили, что микроокружение опухоли, характеризующееся низким уровнем глюкозы, замедляет потребление раковыми клетками уридин-нуклеотидов — важных молекул, необходимых для производства генетического материала и метаболизма. В условиях нехватки глюкозы клеткам сложнее преобразовывать уридин в формы, которые необходимы для их активного деления и роста. Это замедляет процесс их разрушения, препятствуя тем самым эффективности химиотерапевтического лечения.

Изучив около трех тысяч генов раковых клеток, ученые пришли к выводу, что для раковых клеток крайне важно истощить все ресурсы, включая уридин-нуклеотиды, прежде чем они смогут самоуничтожиться. Эти результаты объясняют, почему раковые клетки могут сохранять жизнеспособность, даже если препараты блокируют синтез ДНК и РНК.

Ранее была создана система ранней диагностики рака груди со 100% точностью.