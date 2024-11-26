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Расшифрован странный сигнал от мертвой звезды

Physical Review Letters: мертвая звезда посылает на Землю импульсы радиосвета

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Pixabay

Астроном раскрыл тайну необычного сигнала «узор зебры», исходящего от Крабовидного пульсара — звезды, оставшейся после взрыва сверхновой в 1054 году. Результаты опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Пульсары — это разновидность нейтронных звезд, которые испускают мощные радиосигналы через свои полюса, создавая эффект пульсации для наблюдателей на Земле. Крабовидный пульсар, вращающийся с периодом 33 миллисекунды, имеет необычный радиосигнал с частотами от 5 до 30 гигагерц, напоминающий зигзагообразные полосы. Этот сигнал не встречается ни у одного другого известного объекта и называется «узор зебры».

Михаил Медведев, астрофизик из Университета Канзаса, предположил, что этот узор является результатом взаимодействия радиоволн внутри магнитосферы пульсара. Радиоволны контактируют с плазмой разной плотности, что вызывает отклонение от их прямолинейного распространения. Области высокой плотности отражают радиоволны, создавая чередующиеся полосы света и тени, расстояние между которыми зависит от частоты сигнала.

Полученная модель открывает новый способ измерения плотности плазмы в магнитосферах пульсаров и других экстремальных астрономических объектах. Хотя Крабовидный пульсар является уникальным, предложенный метод может быть применен к другим молодым и высокоэнергетичным пульсарам, а также к двойным системам, используемым для проверки теории общей относительности Эйнштейна.

«Это исследование позволяет глубже понять физику пульсаров и расширяет возможности наблюдательной астрономии», — отмечает Медведев.

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