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Ученые нашли новое объяснение загадке происхождения лун Марса

Icarus: спутники Марса могли возникнуть при разрушении астероида

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NASA

Американские ученые из Исследовательского центра Эймса NASA выяснили, что луны Марса Фобос и Деймос, вероятно, появились при разрушении крупного астероида, попавшего в гравитационное поле планеты. Статья опубликована в научном журнале Icarus.

Моделирование команды показало, что притяжение Марса разорвало космическую скалу на множество фрагментов, которые затем разбросало по различным орбитам. Более половины обломков затем покинули марсианскую систему, а оставшиеся со временем слиплись, образовав два небольших спутника.

Чтобы оценить, была ли такая цепочка событий правдоподобной, исследовательская группа изучила сотни различных симуляций близкого сближения, варьируя размер астероида, его вращение, скорость и расстояние при его максимальном сближении с планетой.

Ученые сообщили, что во многих сценариях достаточное количество фрагментов астероидов сохраняется и сталкивается на орбите, чтобы послужить сырьем для формирования лун.

Согласно альтернативным гипотезам, Фобос и Деймос были целыми астероидами, захваченными гравитацией Марса. Другое предположение допускает, что в Марс врезался гигантский объект, выбросив в космос достаточно обломков для создания лун. Это соотносится с теорией происхождения земной Луны.

Ранее ученые допустили, что необычный рельеф Марса был создан давно потерянным спутником под названием Нерио.

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