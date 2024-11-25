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Российские ученые смогли воспроизвести космический джет в лаборатории

Ученые МФТИ в лабораторных условиях воссоздали космический джет

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NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/M. Zamani

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) смогли получить в лабораторных условиях космический джет — пучок протонов, движущийся практически со скоростью света. Этот эксперимент, позволивший добиться управления плазмой, может лечь в основу технологий для энергетики, медицины (радиотерапии) и космических полетов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МФТИ.

Космические джеты представляют собой мощные струи плазмы, в которых частицы движутся со скоростью, близкой к скорости света. Они формируются в результате сложных процессов, происходящих в аккреционных дисках вокруг черных дыр и нейтронных звезд. Во время формирования диска выделяется энергия, способная выбрасывать в космос вещество и излучение. Взаимодействие вращающейся материи и магнитных полей создает силу, которая направляет часть материала от центра диска, формируя джет.

Ученые создали модель джета при помощи лазерной установки, где мощные лазерные импульсы длительностью в одну пикосекунду были сфокусированы на поверхности тонкой медной мишени диаметром 10 микрометров. В результате облучения мишени был получен пучок протонов, движущийся практически со скоростью света. Он стал лабораторной моделью космического джета.

Ученые выяснили, что протонный пучок формируется из-за циклотронной неустойчивости — этот процесс вызывает появление токов, которые усиливают магнитное поле вдоль пучка. В результате пучок закручивается и сужается, ускоряя частицы в одном направлении и разделяя плазменную струю на множество частей.

«Нам удалось теоретически и экспериментально продемонстрировать, что развитие циклотронной неустойчивости с генерацией циклотронного излучения играет ключевую роль в ряде процессов в плазме с магнитным полем: самолокализации плазмы в виде солитонов, преобразовании вращательного движения плазмы в поступательное, циклотронном ускорении заряженных частиц, разделении плазменной струи на отдельные плазменные образования», — рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры теоретической физики имени Ландау МФТИ Владимир Крайнов.

По словам ученых, понимание процессов, происходящих в космических джетах, может привести к новым открытиям в области астрофизики и помочь в разработке технологий, основанных на управлении плазмой. Такие технологии могут найти применение в энергетике, медицине, например, в радиотерапии, и даже в космических полетах.

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