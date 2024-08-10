Врач рассказала, как долго домашняя еда хранится в холодильнике

Неправильное хранение продуктов в холодильнике может привести к размножению в нем сальмонелл, листерий, клостридий, кишечной палочки и других болезнетворных бактерий. Об этом aif.ru рассказала врач иммунолог-аллерголог Евгения Паршина.

«Остатки еды нужно употребить в течение 48 часов, а пищу домашнего приготовления можно хранить чуть дольше, но и ее лучше съесть не позже 72 часов после приготовления», — рассказала Паршина.

Важно соблюдать сроки годности, указанные на упаковке, добавила врач.

Также нужно ухаживать за самим холодильником, следуя рекомендациям производителя. Например, не стоит перегружать его, так как это помешает нормальной работе. При этом вырастет риск, что рядом окажутся продукты, которые должны не должны соприкасаться.

«Стоит использовать дезинфицирующие растворы, чтобы очистить патогены со стенок. Можно повесить и специальные освежители воздуха для холодильников», — отметила врач.

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