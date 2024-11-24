Под Храмом Гроба Господня в Иерусалиме нашли руины римского святилища

Археологи римского университета Ла Сапиенца сделали два значительных открытия во время исследований Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом пишет РИА Новости.

Первое открытие связано с датировкой исследуемого участка. Результаты анализа почвы под храмом показали, что в древности это место занимал огромный карьер. Доказательством тому стали глубокие разрезы в скале и остатки необработанных камней.

Второе открытие археологов показало, что в северо-восточной части храма скальную породу также обрабатывали вручную. Так, археологи нашли аккуратно выполненное каменное плато и остатки римского святилища, однако не имеющего отношения к христианству — оно оказалось языческим.

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