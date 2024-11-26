Ученые выяснили, как снизить риск летального исхода на 22% в пожилом возрасте

Американские ученые выяснили, что физическая активность оказывает самое сильное влияние на снижение риска летального исхода от всех причин в пожилом возрасте. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

В научной работе использовали данные более чем двух миллионов человек в возрасте от 20 до 97 лет. Информация об участниках была взята из четырех крупных биобанков — Национального исследования здоровья, United Kingdom Biobank, China Kadoorie Biobank и Mei Jau.

Данные о физической активности (ФА) участников были получены с помощью опросников и измерялись в метаболических эквивалентах — MET-часах в неделю. Чем сильнее тело работает во время физической активности, тем больше энергии оно тратит, повышая показатель МЕТ.

За период наблюдения продолжительностью 11,5 лет произошло 177 436 летальных исходов (8,8% всех участников). Соблюдение минимальных рекомендаций по физической активности (7,5 МЕТ-часов в неделю) было связано со снижением риска смертности от всех причин на 11%.

Также выяснилось, что занятия в четыре-пять раз более интенсивные (22,5-30 МЕТ-часов в неделю) обеспечивали наибольшее снижение вероятности — до 26%. Даже половина рекомендуемой нормы (3,75 МЕТ-часов в неделю) увеличивала шансы на более долгую жизнь 8%.

Особое внимание ученые уделили возрастным особенностям. Оказалось, что пожилым людям физическая активность приносила больше пользы, снижая риск преждевременного летального исхода на 22%. При этом с увеличением возраста этот эффект становился еще более заметным. Помимо физической активности, на риск смертности также влияли такие факторы, как образование, отказ от курения, здоровый вес и отсутствие гипертонии или диабета. Однако с возрастом связь этих факторов с уровнем смертности ослабевала.

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