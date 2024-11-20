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Ученый рассказал, когда нужно брать «отпуск» от тренировок

The Conversation: отсутствие прогресса в тренировках указывает на нужду в отдыхе

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Depositphotos

Отсутствие прогресса в тренировках выступает главным маркером необходимости в отдыхе. Об этом изданию The Conversation рассказал Дэниел Брейсон, специалист по физиологии и член Британского общества исследований сердечно-сосудистой системы.

Многие фитнес-блогеры утверждают, что недельный «отпуск» от занятий в тренажерном зале каждые полтора-два месяца является ключом к улучшению результатов. По мнению Брейсона, основная цель такой «разгрузочной» недели — дать организму время восстановить повреждения, которые могут быть вызваны интенсивными тренировками.

Ученый отметил, что у людей, которые занимаются упражнениями от одного до трех раз в неделю, обычно не накапливается усталость и мышечные микротравмы. Однако у тех, кто тренируется постоянно или готовится к спортивным состязаниям, мышцы могут перейти в состояние полупостоянного легкого повреждения. Это приводит к негативным изменениям, таким как снижение способности мышц эффективно использовать кислород. В этом случае недельный отдых настоятельно рекомендован.

Чтобы избежать перетренированности и улучшить физическую форму, специалист рекомендует обращать внимание не на количество упражнений, а на их результативность. По словам Брейсона, снижение спортивных результатов или отсутствие прогресса выступает весомым поводом для «отпуска».

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