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Ученые создали безопасный способ изучения клеток и диагностики рака

Photoacoustics: разработан акустический микроскоп с наномасштабным разрешением

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Британские ученые создали новый способ сканирования тканей с помощью звука в высоком разрешении и без повреждения клеток. Исследование опубликовано в научном журнале Photoacoustics.

Технология под названием «фотонная микроскопия» основана на использовании звуковых волн с частотой 109 Гц, что в 1000 раз выше часто обычного медицинского ультразвука. Такие микроколебания создаются за счет сверхбыстрых лазеров.

Поскольку такие звуковые волны не фокусируются естественным образом, команда также разработала специальные оптоакустические линзы для создания четких трехмерных изображений.

По словам исследователей, открытие позволит в реальном времени следить за процессами клеточных циклов, прогрессированием клеток рака и внутриклеточными эффектами различных препаратов в наномасштабе.

Кроме того, акустическая микроскопия не требует использования флуоресцентных меток и вредных химических красителей, необходимых для анализов с помощью оптических микроскопов. Метод даст возможность избежать повреждений тканей, отметили специалисты.

Ранее ученые создали нанодатчики для диагностики рака легких по выдыхаемому воздуху.

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