Названы упражнения, которые необходимо делать при плоскостопии

Особое место в лечении плоскостопия отводится лечебной физкультуре. Существуют пять упражнений, которые могут помочь замедлить развитие патологии и облегчить состояние пациента: устранить боль, улучшить функционал стопы. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«Методы лечения плоскостопия и их эффективность зависят от природы заболевания. Первичное плоскостопие развивается в результате врожденной или приобретенной деформации стопы вследствие слабости мышечно-связочного аппарата. Упражнения при плоскостопии направлены на укрепление мышечно-связочного аппарата стопы и голеностопа. Гимнастика не требует специальной подготовки, но заниматься важно регулярно, в идеале – каждый день, по 1-2 минуты на каждое задание. В ежедневную рутину можно включить пять упражнений», – рассказал Симкин.

Первое упражнение — гимнастика с мячом. Для этого комплекса упражнений понадобится мяч небольшого диаметра. Он должен быть достаточно плотным, но при нажатии слегка сгибаться.

«Например, можно использовать обычный теннисный мячик. Его размещают под подушечкой стопы у основания пальцев. Вначале необходимо сжать мяч пальцами, а затем разжать их и потянуть на себя. Достаточно будет 10-15 подходов. После полезно сделать упражнение на расслабление: положить мяч под свод стопы и начать катать в произвольном направлении. Движения можно выполнять сидя или стоя», – отметил доктор.

Упражнения с блоками тоже могут оказаться полезными. Самое простое упражнение — подъем на носочках.

«Блоки кладут на пол на расстоянии ширины плеч и встают на них таким образом, чтобы носки ног смотрели в разные стороны. Далее необходимо попеременно приподниматься на подушечках стоп. Пальцы остаются неподвижными — движется только стопа: поднимается при движении вверх, и опускается ниже пальцев, касаясь пяткой пола. Это упражнение можно делать одновременно, а можно чередовать ноги: одна стопа идет вверх — другая опускается вниз», – рассказал врач.

Покупать специальное оборудование для гимнастики совсем не обязательно. Заниматься можно и обычное полотенце. Его нужно положить на пол, встать на край полотенца и постепенно подтягивать к себе ткань при помощи пальцев ног — то левой, то правой.

«Еще два простых упражнения, которые можно выполнять без дополнительных приспособлений. Первое — это «веер», когда пальцы стопы поочередно разводят во все стороны и интенсивно сжимают. Второе — «маятник», или наклоны стоп. Выполняется оно стоя: пальцы ног плотно прижимаются к полу, а стопы плавно наклоняются то вправо, то влево, при этом голени разворачиваются вокруг своей оси. Более продвинутый вариант – использовать резинку для фитнеса для утяжеления», — заключил Симкин.

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