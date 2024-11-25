Перечислены способы профилактики деменции

В профилактике деменции помогут следующие методы: средиземноморское питание, социальная активность и создание когнитивного резерва. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-невролог «Будь Здоров» на Сретенке Галина Новоселова.

«Для профилактики когнитивных нарушений и деменции рекомендуют здоровое, сбалансированное питание, препятствующее повышению артериального давления, развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Примером такого питания может служить средиземноморская диета. Важное значение имеет отказ от употребления алкоголя.

К другим методам профилактики относятся социальная активность, общение с людьми, посещение выставок, театров, музеев, участие в образовательных программах, регулярная умственная активность, когнитивные тренинги», — рассказал врач.

Кроме того, регулярная двигательная активность в значительной степени снижает риск развития когнитивных нарушений в пожилом возрасте. При достаточной физической активности замедляется прогрессирование уже существующих когнитивных нарушений. Положительный эффект физических упражнений отмечается как при сосудистых, так и при нейродегенеративных когнитивных расстройствах.

«Необходимо формирование когнитивного резерва, которое начинается еще в детском возрасте через образование, умственную деятельность, интеллектуальную нагрузку, физические упражнения, активный отдых, здоровый образ жизни. Повышение когнитивного резерва, увеличение сопротивляемости мозга негативным воздействиям относятся к наиболее перспективным способам предупреждения деменции, снижения риска развития деменции в старости даже среди людей, генетически предрасположенных к ее развитию», – рассказала доктор.

Если у человека уже была диагностирована деменция, то с ним необходимо продолжать общаться, вовлекать его в социальную жизнь.

«Несмотря на снижение памяти, замедленность мышления, нарушение других мозговых функций, пациент с деменцией, особенно с легкой степенью тяжести, способен к общению, восприятию информации, поддержанию беседы и нуждается во внимании родных и близких людей», – заключила врач.

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