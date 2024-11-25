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Временная «мини-луна» покинула околоземное пространство, выяснили ученые

AP: астероид 2024 PT5 отдалился от Земли и не вернется до 2055 года

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Addy Graham/University of Arizona

Десятиметровый астероид 2024 PT5 завершил двухмесячный полуоборот вокруг Земли и покинул околоземное пространство под действием солнечной гравитации. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на данные астрономических наблюдений.

Впервые замеченный в августе, астероид начал свой полупробег вокруг Земли в конце сентября, попав под действие земного притяжения и следуя по подковообразной траектории.

Объект 2024 PT5 сопровождал нашу планету подобно небольшой луне, хотя технически не мог считаться спутником, поскольку не был полностью захвачен земным притяжением и не находился на земной орбите, уточнили в NASA.

Сейчас дистанция между Землей и астероидом составляет 3,5 млн километров. В январе 2025 года камень пройдет на расстоянии 1,8 млн километров от Земли и отправится в сторону Солнца.

К тому времени, когда он вернется в следующем году, он будет двигаться слишком быстро — более чем в два раза быстрее, чем в сентябре, — чтобы задержаться на более долгий срок. Следующий визит 2024 PT5 случится в 2055 году.

По словам специалистов NASA, 2024 PT5 может быть осколком земной Луны, выброшенным в космос при ударе более крупного астероида.

Ранее ученые нашли новое объяснение загадке происхождения лун Марса.

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