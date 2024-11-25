Названы лекарства, способные вызвать потерю костной массы

Ученые из Университета Джонса Хопкинса установили, что препараты для повышения активности щитовидной железы на основе левотироксина могут вызывать потерю общей костной массы и снижать плотность костной ткани. Результаты исследования представлены на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Левотироксин, продающийся под несколькими торговыми марками, представляет собой синтетическую версию гормона тироксина и обычно назначается для лечения гипотиреоза — коррекции недостаточной активности щитовидной железы.

У людей с гипотиреозом выработка малого количества тироксина часто приводит к усталости, набору лишнего веса, выпадению волос и другим симптомам. Если гипотиреоз не лечить, он может привести к серьезным и потенциально летальным осложнениям.

В исследование были включены 81 человек, принимавший левотироксин (32 мужчины, 49 женщин), и 364 добровольца, не нуждающихся в таких препаратах. Средний возраст участников составлял 73 года, а уровень ТТГ (гормона, управляющего функцией щитовидной железы) на момент первого визита — 2,35.

Исследователи собрали данные о росте, весе, образе жизни и питании участников, а также получили информацию о состоянии их костной системы. Оказалось, что прием левотироксина был связан с ускоренной потерей общей костной массы и снижением плотности костной ткани. Такой побочный эффект проявлялся даже у участников, у которых уровень ТТГ находился в пределах нормы.

По словам ученых, ослабление костей может быть особенно опасным для пожилых людей. Нарушение структуры костной ткани значительно увеличивает риск переломов в результате падений, а также ухудшает физическую подвижность. Исследователи рекомендуют взрослым, принимающим левотироксин, регулярно посещать своего лечащего врача и отслеживать изменения в организме.

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