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Ученые проверили, может ли популярный препарат избавить от боли в колене

HealthDay: колхицин не поможет при боли в колене из-за остеоартрита

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fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Препарат колхицин не облегчает боль при остеоартрите коленного сустава. Об этом сообщает HealthDay со ссылкой на исследование ученых из США.

Колхицин используют для лечения подагры — заболевания, при котором из-за накопления кристаллов мочевой кислоты в суставах они воспаляются, болят и деформируются. В новой работе ученые решили проверить, может ли лекарство быть полезным при остеоартрите, то есть истончении хряща.

В анализ были включены 120 участников с остеоартритом коленного сустава, подтвержденным рентгенологическим обследованием. Их разделили на две группы: одни ежедневно принимали колхицин, а другие — плацебо, то есть препарат без активного компонента.

Использование плацебо позволило ученым минимизировать вероятность эффекта самовнушения или случайного улучшения, не связанного с терапией.

Между группами не наблюдалось разницы в отношении боли, воспаления, подвижности сустава или его характеристик на рентген-снимке.

Ученые отметили, что нужно проверить другие схемы лечения колхицином: более длительный прием или более высокие дозы.

Ранее ученые назвали лучший способ избавиться от боли при тяжелом остеоартрите тазобедренного сустава.

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