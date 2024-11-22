В России предложили использовать желатин для гибкой электроники

Ученые Института тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА создали гидрогель на основе желатина, который можно применить для создания гибкой медицинской электроники. Об этом «Газете.Ru» рассказали в РТУ МИРЭА.

Гидрогели представляют собой трехмерные полимерные сетки, которые способны значительно набухать в воде и формировать нерастворимую структуру. Благодаря таким свойствам, как способность самовосстанавливаться, воспроизводить сложную геометрическую форму, а также биосовместимости и отсутствию токсичности, они считаются перспективными материалами для применения в гибкой электронике, биоинженерии, медицине и химических анализах.

Желатин получают из животного сырья, а его типы различаются по способу их получения. Желатин типа А получают путем кислотного гидролиза коллагена, а желатин типа В - путем щелочного гидролиза. Желатин В обладает большей вязкостью по сравнению с желатином А, при этом желирующие свойства обоих типов одинаковы.

«Для работы был выбран желатин типа В, отличающийся низким уровнем цветения (от англ. Bloom, это тест для измерения прочности геля. Желатин с высокой степенью цветения образует более сильный гель, обладает светлым цветом и хорошим вкусом) и небольшим содержанием эндотоксинов, которые являются потенциально токсичными компонентами. Эти свойства делают данный материал безопасным для применения в промышленности и биоинженерии. Также выбор был сделан в пользу типа В желатина из-за его минимальной склонности к образованию токсинов, что расширяет возможности его использования в медицинских приложениях», – отметил в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры наноразмерных систем и поверхностных явлений имени С.С. Воюцкого РТУ МИРЭА Егор Рябков.

Ученые использовали желатин в качестве основного компонента, а модификатором служил (3-изоцианатопропил) триэтоксисилан (ICPTES). В результате образовался жесткий гидрогель, который обладает свойством биосовместимости, что делает его идеальным кандидатом для использования в качестве мембраны медицинского сенсора.

В планах дальнейшее изучение возможности функционализации гидрогеля.

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