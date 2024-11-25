Создан встраиваемый в унитаз трекер здоровья

Китайская компания Shanmu разработала инновационное устройство S1, предназначенное для автоматического анализа мочи в домашних условиях. Оно крепится на ободок унитаза и собирает информацию о 10 показателях здоровья. Об этом сообщает издание New Atlas.

Размеры нового устройства сопоставимы с габаритами iPhone. Гаджет автоматически сканирует мочу, помогая обнаруживать заболевания на ранних стадиях. Для анализа ему достаточно всего одного микролитра образца.

Разработчики отметили, что S1 оснащен мультиспектральным сенсорным чипом, который способен анализировать 10 показателей здоровья. К ним относятся уровень сахара в моче, креатинин, белок, кетоновые тела, pH (водородный показатель или показатель кислотности), относительная плотность мочи, нитриты, лейкоциты и скрытая кровь. Эти показатели помогают самостоятельно отслеживать работу почек и печени, баланс кислотности организма, уровни гидратации и воспаления в организме.

Гаджет обладает высокой степенью защиты IPX7, обеспечивающей полную водонепроницаемость. Он также оснащен специальным медицинским антизагрязняющим покрытием, что помогает поддерживать чистоту прибора.

Батареи устройства хватит на два месяца непрерывной работы, а внутренние расходные материалы нуждаются в замене каждые шесть месяцев. С помощью приложения для смартфона пользователи могут отслеживать результаты анализов для всей семьи, получая подробные объяснения и рекомендации в случае обнаружения каких-либо отклонений.

Ранее был назван анализ для выявления повышенного в 15 раз риска развития деменции.