Назван анализ для выявления повышенного в 15 раз риска развития деменции

Наиболее важным фактором риска является генетическая предрасположенность к деменции. Повышает риск развития болезни Альцгеймера наличие аллели APOE4 (копия гена аполипопротеина). Выявить его можно при помощи ПЦР-тестирования крови. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гериатр, главврач реабилитационного центра для пожилых людей «Сениор Групп» Алиса Готина.

«Установлено, что при наследовании одной копии риск возникновения болезни Альцгеймера увеличивается в два-три раза, при наследовании двух – в 12-15 раз. Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции, на долю которой приходится около 60–70% случаев в мире. Поэтому при сборе анамнеза у пациента мы всегда уточняем наследственность и зачастую обнаруживаем, что среди ближайших кровных родственников пациентов имелись подобные симптомы», – рассказала Готина.

Для прогноза развития болезни Альцгеймера используют специальный ПЦР-тест для выявления в крови белка аполипопротеина E (ApoE), который участвует в метаболизме липидов крови и кодируется одноименным геном, имеющим 3 аллельные формы – E2, E3 и E4. Тест помогает установить их носительство.

«Эти формы связаны с уровнем ферментной активности белка и его аффинностью к рецепторам, что обуславливает их влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера. У 65% больных с поздней формой болезни Альцгеймера можно обнаружить носительство E4. Кроме того, аллель E4 связана с более высокими рисками развития атеросклероза», – рассказала врач.

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