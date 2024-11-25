Одиночество меняет мышление и речь человека, выяснили ученые

Американские ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке выяснили, что одиночество сказывается на нейронной активности людей и проявляется в их речи при описании кого-либо или чего-либо известного. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Psychology (CommsPsy).

Одиночество — субъективное чувство социальной изоляции или отсутствия значимых связей, независимо от фактического социального контакта. Оно может возникнуть из-за жизненных перемен, а также из-за социального отторжения или отсутствия поддерживающих отношений.

Хроническое одиночество связано с проблемами психического здоровья, такими как депрессия и тревожность, а также с проблемами физического здоровья, включая ослабленный иммунитет, сердечно-сосудистые заболевания и повышенный риск смертности.

Авторы новой работы выдвинули гипотезу, что одинокие люди формируют ментальные представления современной культуры, которые отклоняются от общепринятых в их социальной среде. Другими словами, они думают необычно. Из-за этого одинокие люди склонны считать, что их идеи не разделяются другими, что служит определяющей чертой одиночества.

Исследования показали, что социально связанные люди (например, друзья или романтические партнеры) склонны иметь схожие нейронные реакции на популярные культурные медиа.

Основываясь на этом, ученые допустили, что одинокие люди будут иметь нейронные реакции на популярные темы (например, знаменитостей), которые отличаются от реакций большинства в их группе. Кроме того, то, как они говорят об этих темах, также будет необычным.

Специалисты провели серию экспериментов с использованием магнитно-резонансной томографии, в ходе которых группа добровольцев ответила на вопросы о некоторых знаменитостях. Среди участников были как одинокие люди, так и те, кто не считает себя одиноким.

Результаты тестов показали, что нейронные представления одиноких участников о знаменитостях расходились с представлениями остальной группы. Это отразилось в текстовых описаниях, которые представили участники эксперимента.

Парные сравнения мозговых реакций участников во время выполнения задания по оценке знаменитостей были сосредоточены на медиальной префронтальной коре, области мозга, участвующей в кодировании и извлечении социальных знаний.

Исследователи обнаружили, что мозговые реакции одиноких людей в этой области были менее похожи на реакции других участников по сравнению с людьми, которые чувствовали себя менее одинокими. Это, вероятно, говорит о том, что одинокие люди думают о знаменитостях и других общеизвестных вещах более необычным образом.

Ранее ученые выяснили, что одиночество не так опасно для здоровья человека, как считалось прежде.