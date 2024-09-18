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Одиночество оказалось не так опасно для здоровья, как считали ученые

NHB: многие заболевания вызываются не одиночеством, а другими причинами

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Depositphotos

Группа китайских ученых из Медицинского университета Гуанчжоу и Университета Сунь Ятсена при участии коллег из Тулейнского университета в США выяснили, что одиночество не так опасно для здоровья, как считалось раньше. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Предыдущие изыскания показали, что одинокая жизнь может вызывать и усугублять такие психические проблемы, как депрессия, тревога и бессонница. Также сообщалось о связи одиночества с гипертонией, нарушениями пищеварения и даже с преждевременным уходом из жизни.

В новом исследовании команда нашла доказательства, показывающие, что некоторые заболевания, связанные с одиночеством, с большей вероятностью могут быть вызваны чем-то другим.

Ученые проанализировали биомедицинские данные сотен тысяч пациентов в Китае, США и Великобритании. Они обнаружили, что люди, чаще сообщавшие о чувстве одиночества, вероятно, подвергались повышенному риску развития 30 заболеваний.

Затем специалисты провели статистический анализ 26 из 30 выбранных болезней с помощью генетической информации пациентов. Оказалось, что многие из диагнозов были вызваны не одиночеством, а другими факторами.

Группа сделала вывод, что одиночество действительно способствует развитию депрессии и другим эмоциональным расстройствам. Однако прочие болезни имеют иное, не связанное с одиночеством происхождение.

Ранее ученые выяснили, что одиноким людям чаще снятся кошмары.

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