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Ученые усилили клей с помощью вещества, которое есть на каждой кухне

JACS: поваренная соль позволила создать надежные клеящие составы

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Американские химики из инженерного колледжа FAMU-FSU открыли новый способ создания клеев с использованием естественного притяжения между положительно и отрицательно заряженными материалами. Ключом к изобретению стала обычная поваренная соль. Исследование опубликовано в научном журнале Американского химического общества (JACS).

Команда изучила, как форма соединения влияет на его липкость на примере двух полимеров: с ответвлениями от основной цепи и с линейной цепью.

Одним из ключевых выводов исследования стало то, что простое добавление хлорида натрия — поваренной соли — превращает прочные, но хрупкие полимеры в прочные и гибкие.

Большинство клеев либо прочные, либо могут сильно растягиваться, но трудно найти составы, которые делают и то, и другое. Количество соли оказалось ключевым фактором, чтобы сделать клей прочным, но эластичным, отметили химики.

По словам ученых, их открытие создает основу для создания лучших промышленных клеев, а также может найти применение в биомедицинских составах для скрепления тканей с функцией доставки лекарств.

Ранее российские ученые разработали новый нетоксичный клей на основе полиэтилена.

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