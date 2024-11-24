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Ученые развеяли миф об интеллекте блондинок

ResearchGate: у блондинок самый высокий показатель IQ среди женщин

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MGM

Ученые из Бостонского Университета установили, что обладательницы светлых волос демонстрируют наиболее высокие показатели интеллекта среди женщин. Результаты исследования опубликованы на портале ResearchGate.

В эксперименте приняли участие почти три тысячи женщин. Обладательницы светлых волос продемонстрировали самые высокие средние значения коэффициента IQ — 103,2 балла. Кроме того, у блондинок было зафиксировано наименьшее стандартное отклонение (12,8), что свидетельствует о более равномерном распределении интеллектуальных способностей внутри данной группы.

Женщины с русыми волосами, составлявшие большинство участников исследования (73%), также показали хорошие результаты со средним IQ 102,7 балла. Однако их группа отличалась большим разбросом значений (стандартное отклонение 13,8).

У представительниц с рыжими и черными волосами были зафиксированы более низкие показатели: средний IQ рыжеволосых женщин составил 101,2 балла (3,8% от всей выборки), а у черноволосых — 100,5 балла (2,5%).

В рамках исследования была изучена и мужская часть выборки. Здесь лидерами стали мужчины-шатены с медианным IQ 105,4 балла. На втором месте оказались блондины с результатом 104,3 балла. Мужчины с рыжими и черными волосами показали более скромные результаты — 100,6 и 98,7 баллов соответственно.

Исследователи подчеркивают, что обнаруженная взаимосвязь между цветом волос и интеллектом скорее всего обусловлена социальными и экономическими факторами, нежели биологической предрасположенностью. Эти выводы ставят под сомнение стереотипы о связи умственных способностей людей с разными оттенками волос.

Ранее ученые выяснили, можно ли обратить поседение волос вспять.

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