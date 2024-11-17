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Ученые выяснили, можно ли обратить поседение волос вспять

Live Science: борьба с окислительным стрессом замедляет появление седины

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Depositphotos

Американские ученые из Колумбийского центра старения имени Роберта Батлера в Нью-Йорке назвали факторы? влияющие на поседение волос. Исследование опубликовано на портале Live Science.

По словам доцента кафедры поведенческой медицины Мартина Пикарда, наблюдения показали, что снижение уровня стресса связано с временным обращением вспять утраты волосами естественной пигментации. Однако эффект прерывал этот процесс лишь на время.

Другим перспективным способом замедлить образование седины может быть борьба с окислительным стрессом, вызванным курением и загрязнением окружающей среды.

Согласно выводам румынских ученых из Университета медицины и фармации Юлиу Хатиегану в Клуж Напоке, богатая антиоксидантами еда помогает повреждение клеток и ДНК, вызванное стабильными радикалами. Антиоксиданты содержатся в чернике, орехах пекан и других продуктах.

Однако снижение персональных и экологических стрессовых факторов не может полностью предотвратить поседение волос. Более половины людей начнут седеть к 50 годам, а при генетической предрасположенности процесс может стартовать еще раньше.

Тем не менее, ученые определили перспективный метод борьбы с возрастными изменениями в пигментации волосяного покрова. Оказалось, что меланоциты — клетки, образующие меланин в волосах — не отмирают c возрастом, а просто концентрируются в корне волоса, не мигрируя вверх по пряди.

Существует вероятность, что с помощью медицинского лечения получится реактивировать меланоциты. Однако исследователи пока не нашли способа этого добиться.

Ранее ученые рассказали, можно ли резко поседеть от сильного стресса.

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