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Ученые раскрыли секрет здоровья мозга для людей старше 70 лет

New Atlas: употребление горсти орехов ежедневно снижает риск деменции и слабости

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Shutterstock

Ученые из Университета Монаша (Австралия) установили, что ежедневное употребление горсти орехов может снизить риск деменции, физической немощи и преждевременного ухода из жизни на 23%. Об этом сообщает издание New Atlas.

К таким выводам ученые пришли в результате исследования с участием около 10 тысяч добровольцев. Анализ рациона участников показал, что увеличение доли орехов в питании способствует снижению риска развития старческой слабости и деменции. Также люди, часто употреблявшие орехи, демонстрировали увеличенную продолжительность жизни.

Ученые уточнили, что под горстью орехов подразумевается примерно 30 граммов. Столько весят 25 миндальных орешков, 10 грецких орехов или 40 штук арахиса. Ученые подчеркивают, что все виды орехов обладают одинаковой пользой, так как они содержат примерно равное количество омега-3 и омега-6 жирных кислот, магния и белка. Эти компоненты укрепляют сердце, снижают вероятность развития онкологических заболеваний и поддерживают когнитивную функцию мозга.

Ранее было названо нужное человеку количество мяса в неделю.

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