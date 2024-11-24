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Ученые нашли пещерный «цех» неандертальцев по производству клея

QSR: в Испании обнаружили 65000-летнюю печь неандертальцев для перегонки смолы

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wonderopolis.org

Испанские археологи из Университета Мурсии нашли в горах Гибралтара один из древнейших производственных объектов на Земле — печь для перегонки растительной смолы, построенную неандертальцами в пещере Вангард. Возраст очага оценили в 65 тыс. лет. Исследование опубликовано в научном журнале Quaternary Science Reviews (QSR).

По словам ученых, обнаруженные артефакты позволяют предположить, что неандертальцы использовали растение ладанник для извлечения из него клейкого состава с помощью тепла.

Полученный клей использовался для прикрепления каменных орудий к деревянным ручкам, что стало прорывом в изготовлении инструментов. Неандертальцы изобрели эту технологию более чем на 100 тыс. раньше, чем современные люди.

В ходе изучения пещеры исследователи осмотрели центральную яму для костра с двумя отходящими от нее траншеями. Такая конструкция была необходима для производства смолы в условиях низкого содержания кислорода.

Микроморфологический анализ не выявил признаков нагрева глины выше 500°C, что указывает на то, что структура использовалась для контролируемых низкотемпературных процессов, совместимых с производством смолы.

Карбонатные породы внутри структуры, по-видимому, были размещены намеренно, вероятно, для поддержания уплотнения, состоящего из гуано и песка. Это уплотнение создало бы среду с низким содержанием кислорода, необходимую для эффективной перегонки смолы.

Чтобы проверить гипотезу, команда провела экспериментальную археологию, построив похожую конструкцию и использовав ее для нагрева листьев ладанника в условиях низкого содержания кислорода.

Эксперимент успешно произвел смолу, пригодную для изготовления каменных копий с помощью доступных неандертальцам в этом регионе инструментов и материалов.

Ранее ученые выяснили, что неандертальцы делали ручки для каменных орудий из сложных клеящих составов.

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