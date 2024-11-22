В «Роскосмосе» рассказали, по какой схеме «Луна-26» полетит к спутнику Земли

Станция «Луна-26» доберется до спутника Земли за 22 дня, чтобы избежать проблемы, вроде которой прервалась запущенная в прошлом году миссия «Луна-25». Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир» на телеканале Соловьев Live.

«Луна-26» должна быть запущена, и она будет добираться до Луны уже по другой схеме, используя орбиты сначала околоземную, потом окололунную. 22 дня она будет добираться до Луны», — заявил глава «Роскосмоса».

Борисов добавил, что новая траектория полета позволит исключить возможные нюансы и отработать всю аппаратуру, которая будет ответственна за функционирование миссии.

Как утверждает глава «Роскосмоса», при достижении Луны станция будет летать примерно на близкой к околополярной орбите и выполнять функции мониторинга Луны. Так «Луна-26» сможет выбрать площадку для будущей посадки, кроме того, она станет ретранслятором для передачи сигналов после посадки «Луны-27», которую запустят через год.

В сентябре научный руководитель первого этапа лунной программы России академик Лев Зеленый заявил, что в «Роскосмосе» не могут согласовать запуск двух станций на Луну из-за нехватки денег. Он напомнил, что в прошлом году РФ впервые отправила посадочную станцию, но она разбилась о спутник. Тем временем на Луну «прилунились» аппараты Индии, США и Японии, на подходе китайская экспедиция. Подробности — в материале «Газета.Ru».

Ранее сообщалось о начале активнейшей экспансии человечества на Луну.