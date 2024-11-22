Психолог МЧС рассказала, как помочь человеку пережить новость о потере близкого

Общие правила помощи человеку, который потерял близкого, таковы: не помогайте, если не хотите или не уверены в своей безопасности, не обманывайте и не давайте ложных надежд, не манипулируйте человеком или ситуацией для выгоды. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат психологических наук, заведующая кафедрой экстремальной психологии МГУ им. Ломоносова, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

«Не пытайтесь помочь человеку, если не уверены в своей безопасности, если вы чувствуете, что не готовы оказать человеку помощь, вам страшно, неприятно разговаривать с человеком, не делайте этого. Человек всегда чувствует неискренность по позе, жестам, интонациям, и попытка помочь через силу все равно будет неэффективной. Не обманывайте человека и не давайте ему ложных надежд. Не манипулируйте человеком или ситуацией для того, чтобы добиться каких-то выгод», – рассказала специалист.

В остальном правила помощи во многом зависят от реакции человека на новость об утрате.

«Если у человека началась истерика, то не нужно говорить шаблонных фраз, призывать его успокоиться, лучше не вступать с человеком в активный диалог по поводу его высказываний, не спорьте до тех пор, пока эта реакция не пройдет. Если реакция агрессивная, не старайтесь переспорить человека или переубедить его, даже если считаете, что он не прав. Не угрожайте и не запугивайте. Разговаривайте спокойно, постепенно снижая темп и громкость речи», – отметила Шойгу.

Если человек впал в апатию, дайте такой реакции состояться, постарайтесь обеспечить человеку те условия, в которых он мог бы отдохнуть.

«Если человек начал плакать, дайте ему выплакаться. При тревоге очень важно постараться «разговорить» человека и понять, что именно его беспокоит. В этом случае возможно, что человек осознает источник тревоги, и тогда она трансформируется в страх. А со страхом справиться проще, чем с тревогой. Главное — не оставлять человека одного и не убеждать его в том, что тревожиться и бояться незачем», – заключила психолог.

Каковы особенности оказания экстренной психологической помощи при переживании утраты во время чрезвычайных ситуаций, как самостоятельно помочь человеку, какие слова не стоит говорить, а что, наоборот, нужно произнести и когда необходимо обратиться к специалисту – в интервью Шойгу «Газете.Ru».

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