Перечислены факторы, влияющие на набор веса во время беременности

Увеличение массы тела во время беременности обусловлено различными факторами. К ним относятся вес растущего плода и матки, количество околоплодных вод, вне- и внутриклеточная жидкость, увеличение объема циркулирующей крови и изменение пищевого поведения. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, профессор, член правления Российского общества акушеров-гинекологов и главный врач родильного дома Европейского медицинского центра (ЕМС) Виктор Тютюнник.

В вопросе нормы прибавки веса во время беременности важно учитывать исходную массу тела до беременности.

«Например, при исходной недостаточной массе тела допустима прибавка веса в течение всей беременности от 12,5 до 18 кг. И, наоборот, при наличии ожирения до беременности нормой считается прибавка 5-9 кг. При этом для первого триместра беременности рекомендованная прибавка массы тела – не более 2 кг», – рассказал врач.

По словам специалиста, среди факторов, которые способствуют нормальной прибавке веса за беременность – оптимальное питание с ограничением сладкого и соленого (соль задерживает жидкость в организме и способствует появлению или усугублению отеков), адекватная физическая активность, наличие пеших прогулок не менее 30 минут в день, а также употребление достаточного количества жидкости.

«Наличие эндокринной патологии в виде инсулинорезистентности; сахарного диабета, в том числе и гестационного, который возникает во время беременности; метаболического синдрома и ожирения – факторы, способствующие патологической прибавке веса у беременной. Избыточное увеличение массы тела беременной связано со множеством краткосрочных и долгосрочных осложнений как для матери, так и для плода. Это увеличивает риск последующего ожирения, гестационного сахарного диабета, артериальной гипертензии и макросомии (увеличения) плода», – заключил врач.

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