Найден способ защитить качество молока благодаря ранней диагностике заболеваний у коров

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) разработали метод, который выявляет скрытые воспаления молочной железы у коров до того, как они начнут влиять на качество молока. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГУВМ.

Метод основан на анализе уровня интерлейкина-6 в молоке. Интерлейкин-6 является белком, который участвует в иммунной реакции. Он позволяет выявить начало воспалительного процесса в вымени коровы задолго до появления явных симптомов мастита. При клиническом мастите его концентрация достигает 4004 пикограмм на миллилитр, при скрытой форме – 1903 пикограмм, тогда как у здоровых животных этот показатель около 1066 пикограмм на миллилитр», – объяснила «Газете.Ru» руководитель исследования, доктор ветеринарных наук Светлана Макавчик.

Исследование проводилось на базе хозяйств Новгородской области. Ученые изучили образцы молока и крови от 30 коров голштино-фризской породы, включая 20 животных с разными формами мастита и 10 здоровых. В ходе работы выяснилось, что среди возбудителей мастита преобладают бактерии рода Streptococcus. Эти микроорганизмы могут вызывать необратимые изменения в тканях вымени, приводя к атрофии секреторной ткани и полной потере способности вырабатывать молоко.

Повышение уровня интерлейкина-6 наблюдается не только в молоке, но и в крови больных животных.

Регулярный анализ уровня интерлейкина-6 в молоке позволит контролировать здоровье животных и качество молочной продукции. Это особенно важно, поскольку инфекционный мастит может приводить не только к потере молочной продуктивности, но и к серьезным нарушениям репродуктивной системы коров, повышая риск абортов и снижая вероятность благополучного протекания беременности.

Сейчас метод проходит апробацию в ветеринарных лабораториях. Исследование было выполнено при поддержке Российского научного фонда.

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