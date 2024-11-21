В России придумали, как выявлять молоко с искусственно завышенным белком

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) разработали метод выявления фальсификации молока с помощью инфракрасной спектрометрии. Он позволяет выявить в молоке наличие меламина – опасной добавки, искусственно завышающей показатели белка в продукте. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГУВМ.

Сегодня участились случаи фальсификации продукции меламином. Это вещество представляет собой белые кристаллы, малорастворимые в воде. Оно применяется для производства ионообменных смол, дубителей, гексахлормеламина, используемого в производстве красителей и гербицидов.

В молоко его добавляют для повышения кажущейся концентрации белка. При измерении некоторыми принятыми методами концентрация белка определяется по количеству азота в продукции, которое при добавлении меламина значительно повышается. Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза, содержание меламина в молочной продукции не должно превышать 1 мг/кг, поскольку это вещество токсично и негативно влияет на мочевыделительную систему человека.

«Сейчас для определения меламина в молоке используется метод высокоэффективной жидкостной хроматографии. Однако он требует специального оборудования и реактивов, что затрудняет его применение в производственных лабораториях молокоперерабатывающих предприятий. Наш метод основан на использовании инфракрасной спектрометрии в среднем диапазоне и позволяет проводить контроль непосредственно на производстве», – объяснила «Газете.Ru» руководитель исследования, кандидат ветеринарных наук, доцент СПбГУВМ Тамара Калюжная.

Для анализа используется инфракрасный Фурье-спектрометр. Ученые установили, что интенсивность характерных полос поглощения в ИК-спектрах напрямую зависит от концентрации меламина, что позволяет не только обнаруживать его присутствие, но и оценивать количество добавленного вещества.

Метод способен выявлять меламин на уровне 1 мг/кг, что соответствует предельно допустимой концентрации, установленной в нормативных документах. Это делает его эффективным инструментом контроля качества продукции.

Современные ультразвуковые анализаторы, используемые на молочных предприятиях для оценки содержания белка, не способны выявить добавление меламина. Новый метод решает эту проблему и может применяться в производственных лабораториях на всех этапах производства и обращения молочной продукции.

Разработанный метод отличается простотой и не требует сложной пробоподготовки или использования химических реактивов, что делает его доступным для внедрения в производственные лаборатории молокоперерабатывающих предприятий.

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