Ученые рассказали, почему самые крупные соколы на Камчатке теряют белый окрас

Ученые из камчатского государственного университета им. Витуса Беринга, Зоологического музея МГУ им. М.В. Ломоносова, Института биологических проблем криолитозоны СО РАН и других установили, что кречеты (самый крупный из соколов, обитает в зоне тундр и лесотундр) Камчатки, которые отличаются белым окрасом, теряют свою уникальную особенность из-за незаконного отлова самок. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КамГУ им. Витуса Беринга.

По оценкам специалистов, на Камчатке гнездится от 7 до 19% российской популяции кречетов и 3–8% мировой популяции этих птиц. Еще в XIX веке зоолог А.Н. Северцов выделил на этой территории особый подвид кречета F. r. grebnitzkii, для которого характерны светлая окраска и крупные размеры. По сравнению с 1970–1980 годами, численность сократилась в 2–3 раза и продолжает уменьшаться.

В чукотско-камчатской популяции кречетов число птиц светлой окраски — характерного для этого региона признака — снизилось с 75% до 59,8% за последние 20 лет. При этом в природной среде обитания кречетов и в общих показателях генетического разнообразия популяции за этот период существенных изменений не произошло.

«Ранее было установлено, что основным фактором изменения структуры популяции является незаконный селективный отлов самок и светлых особей», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» один из авторов работы, научный сотрудник Молодежной лаборатории исследования антропогенной динамики экосистем КамГУ им. Витуса Беринга и сотрудник лаборатории биоразнообразия Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды Людмила Зиневич.

Ученые анализировали генетические образцы 63 особей, включая исторические образцы до 1980-х годов. Исследователи изучили шесть полиморфных сайтов в гене MC1R, отвечающем за окраску оперения, три из которых приводят к замене аминокислот и могут влиять на окраску птиц.

Генетический анализ показал, что у светлых, серебристых и белых птиц чаще встречается определенная мутация в гене MC1R (замена нуклеотида в положении 268), хотя эта связь не является абсолютной. У птиц темной и серой окраски эта мутация встречается реже.

Ученые считают, что для дальнейшего изучения влияния антропогенного давления на камчатских кречетов необходимо разработать методику количественной оценки проявления светлого фенотипа. Это поможет выявить мутации, определяющие окраску кречета, и связанные с ними генетические изменения, которые могут влиять на выживаемость популяции.

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