В России придумали, как очищать море от нефти и металлов водорослями

Биологи КамГУ им. Витуса Беринга и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН установили, что бурые водоросли вместе с живущими на их поверхности бактериями способны снижать концентрацию загрязнений от нефти и металлов в морской воде на 60-70%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КамГУ.

Ученые исследовали два вида бурых водорослей — Hedophyllum bongardianum и Fucus distichus. Они оказались наиболее устойчивыми к антропогенному загрязнению, включая нефтяное и металлическое, но и показали уникальные особенности в формировании бактериальных сообществ на своей поверхности.

У фукуса преобладают колонии с гладкой блестящей поверхностью (S-форма), а у хедофиллума — с шероховатой матовой текстурой (R-форма). Эти бактерии относятся к холодолюбивым видам, способным активно работать при температуре 5-15°C.

«Мы предполагаем, что обнаруженные нами бактерии принадлежат к родам Pseudomonas, Achromobacter, Pseudoalteromonas, Psychromonas и Flavobacterium. Именно эти микроорганизмы преобразуют загрязняющие вещества в более простые соединения, которые затем используются водорослями для питания», — рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры биологии и наук о Земле и заведующий Лабораторией биогеохимии и рекреационных ресурсов КамГУ им. Витуса Беринга Станислав Рогатых.

Особую роль в защите водорослей от нежелательных микроорганизмов играют природные вещества — полифенолы и флоротаннины, входящие в состав метаболитов бурых водорослей. Благодаря этим соединениям на поверхности водорослей формируется специализированное сообщество только полезных бактерий.

Важность исследования напрямую связана с масштабными перспективами развития Авачинской губы. Здесь планируется строительство многофункционального транзитного порта-хаба для обработки грузов по внутренним и международным линиям, в том числе с использованием трассы Северного морского пути. Также предусмотрено создание современного рефрижераторного комплекса и причальных сооружений для торгового, промыслового и военного флотов.

Для дальнейшего изучения процессов биодеградации загрязняющих веществ ученые планируют использовать молекулярно-биологические методы и провести дополнительные исследования в районах с меньшей антропогенной нагрузкой.

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