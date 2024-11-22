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В Китае создадут шестиногого робота для изучения Луны

В Университете Цзяотун создадут робота-шестинога для изучения Луны

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CCTV

Шестиногий робот может совершить прорыв в изучения поверхности Луны. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на китайский телеканал CCTV.

«Корпус робота будет полностью управляемым, с повышенной устойчивостью, плавностью движений и высокой грузоподъемностью», — говорится в сообщении Гао Фэна, профессора Школы машиностроения Шанхайского университета Цзяо Тонг, который отвечает за разработку робота.

Шестиног превосходит четвероногие аналоги и сможет сохранять устойчивость даже при повреждении одной конечности. Он сможет одновременно поднимать три ноги. При этом остальные три образуют устойчивую опору, поддерживающую его корпус.

В рамках программы исследования Луны Китай планирует провести еще две миссии на спутник Земли перед началом строительства Международной научной лунной станции (МНЛС). Ближайшая «Чанъэ-7» запланирована на 2026 год.

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