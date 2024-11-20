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Врачи отправили людей с ожирением в невесомость, чтобы изучить их сердца

JAMA: невесомость уменьшила давление в легочной артерии людей с ожирением

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Ученые оценили работу сердца двух пациентов с сердечной недостаточностью и ожирением в условиях невесомости. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Cardiology.

При сердечной недостаточности сердце с трудом справляется с перекачкой крови, что приводит к повышению давления в левом желудочке. В эксперименте приняли участие два пациента, которым ранее были имплантированы датчики для контроля давления в легочной артерии.

В условиях невесомости давление в легочной артерии значительно (на 8 мм рт. ст.) понизилось у обоих пациентов по сравнению с земной гравитацией. Это означает, что вес легких и грудной стенки может играть решающую роль в работе сердца. Устранение этих факторов в невесомости привело к повышению эластичности камер сердца.

Результаты подчеркивают важность снижения веса пациентами с сердечной недостаточностью. Это также показали другие исследования, а новая работа добавила им убедительности.

Ранее ученые выяснили, что загрязнение воздуха сильнее вредит людям с болезнями сердца.

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