Врачи отправили людей с ожирением в невесомость, чтобы изучить их сердца

Ученые оценили работу сердца двух пациентов с сердечной недостаточностью и ожирением в условиях невесомости. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Cardiology.

При сердечной недостаточности сердце с трудом справляется с перекачкой крови, что приводит к повышению давления в левом желудочке. В эксперименте приняли участие два пациента, которым ранее были имплантированы датчики для контроля давления в легочной артерии.

В условиях невесомости давление в легочной артерии значительно (на 8 мм рт. ст.) понизилось у обоих пациентов по сравнению с земной гравитацией. Это означает, что вес легких и грудной стенки может играть решающую роль в работе сердца. Устранение этих факторов в невесомости привело к повышению эластичности камер сердца.

Результаты подчеркивают важность снижения веса пациентами с сердечной недостаточностью. Это также показали другие исследования, а новая работа добавила им убедительности.

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