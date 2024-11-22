Погребальную камеру Дамы из Кёлледы эпохи Меровингов представили ​​публике

Уникальную погребальную камеру женщины VI века, найденную недалеко от тюрингского города Кёлледы, представили публике. Об этом сообщается на сайте Тюрингенского управления по сохранению памятников археологии (TLDA).
Могилу нашли во время археологических раскопок перед началом стройки. Были найдены 17 могил VI-VII веков. В этот период Тюрингия стала частью Франкской империи Меровингов. Также были найдены около 70 домов эпохи Меровингов. 11 обезглавленных лошадей были похоронены в семи ямах рядом с людьми. Могилы были глубокими и содержали деревянные погребальные камеры с оружием, драгоценностями, стеклом и бронзой.
Одной из захоронений содержало двойную камеру. Глубина захоронения и вторая камера предотвратили разграбление могилы и ее разрушение, когда над ней взорвалась бомба во время Второй мировой войны.
Погребальную камеру вместе с почвой изучили в лаборатории. Общий вес объекта составил 13 тонн. Ученые выяснили, что в могиле похоронили женщину в возрасте около 25-30 лет. Ее погребальная камера содержала множество золотых и серебряных украшений, а также бронзовую чашу. Все это указывает на выдающийся социальный статус женщины. Предметы, отличающиеся выдающимся художественным качеством, раскрывают культурные связи членов этого высшего класса вплоть до центральной Италии и Средиземноморья.
Ранее в Швеции нашли необычное захоронение женщины времен железного века.