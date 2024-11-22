Погребальную камеру Дамы из Кёлледы эпохи Меровингов представили ​​публике

Уникальную погребальную камеру женщины VI века, найденную недалеко от тюрингского города Кёлледы, представили ​​публике. Об этом сообщается на сайте Тюрингенского управления по сохранению памятников археологии (TLDA).

Могилу нашли во время археологических раскопок перед началом стройки. Были найдены 17 могил VI-VII веков. В этот период Тюрингия стала частью Франкской империи Меровингов. Также были найдены около 70 домов эпохи Меровингов. 11 обезглавленных лошадей были похоронены в семи ямах рядом с людьми. Могилы были глубокими и содержали деревянные погребальные камеры с оружием, драгоценностями, стеклом и бронзой.

Одной из захоронений содержало двойную камеру. Глубина захоронения и вторая камера предотвратили разграбление могилы и ее разрушение, когда над ней взорвалась бомба во время Второй мировой войны.

Погребальную камеру вместе с почвой изучили в лаборатории. Общий вес объекта составил 13 тонн. Ученые выяснили, что в могиле похоронили женщину в возрасте около 25-30 лет. Ее погребальная камера содержала множество золотых и серебряных украшений, а также бронзовую чашу. Все это указывает на выдающийся социальный статус женщины. Предметы, отличающиеся выдающимся художественным качеством, раскрывают культурные связи членов этого высшего класса вплоть до центральной Италии и Средиземноморья.

Ранее в Швеции нашли необычное захоронение женщины времен железного века.