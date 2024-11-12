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В Швеции нашли необычное захоронение женщины времен железного века

Arkeonews: в Швеции нашли могилу женщины с иглой и вонзенным в землю ножом

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Henrik Pihl/Arkeologerna

На кладбище железного века в Швеции археологи обнаружили могилу женщины, похороненной с маленькой иглой и ножом, вонзенным в землю. Об этом сообщает Arkeonews.

В Присгордене (Швеция) уже полтора года ведутся одни из крупнейших археологических раскопок в стране. Люди живут в этом районе уже 6000 лет, а теперь он станет промышленной зоной. Перед этим ученые должны максимально детально изучить местность.

Во время раскопок археологи обнаружили могильник раннего железного века с 50 захоронениями. О нем было известно в XVII веке, но позже на участке стали возделывать землю, и о кладбище забыли. Захоронения на нем были оставлены в период с 500 г. до н.э. по 400 г. н.э.

Здесь нашли захоронение женщины с изогнутым ножом, вонзенным в землю. Вероятно, его использовали для выделки шкур. Саму женщину кремировали, а прах захоронили в могиле. Нож, возможно, лежал на погребальном костре до того, как его воткнули в землю.

'Здесь похоронена женщина, и у нее также была с собой маленькая игла. Часть кости большого пальца ноги показала, что у нее, вероятно, был остеоартрит большого пальца ноги. Похожие женские захоронения были найдены на могильнике Фискебю, где умершим также выдавали иглы и ножи того же типа», — рассказали ученые.

Также ученые нашли несколько ювелирных изделий, склад, колодец и древние жилища.

Ранее в Таджикистане нашли следы ранней миграции человека 150 тысяч лет назад.

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