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ВОЗ назвала патогены, против которых срочно нужны вакцины

Фармвестник: ВОЗ назвала 17 патогенов, против которых срочно нужны вакцины

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила в журнале eBioMedicine список из 17 патогенов, против которых срочно требуются новые вакцины. В перечень попали вирус гепатита С, кишечная палочка и туберкулез. Об этом сообщает Фармвестник.

Для составления перечня организация привлекла международных и региональных экспертов. ВОЗ разделила патогены, против которых требуются вакцины, на три группы. Для первой препаратов нет и нужно разработать вакцины, для второй — продолжать исследования, а для третьей — одобрить разработанные препараты.

В группу патогенов без вакцин вошли стрептококк группы А (причина 280 тысяч летальных исходов), вирус гепатита С, ВИЧ-1 и клебсиелла пневмонии (причина 40% летальных исходов среди новорожденных при заражении крови в странах с низким уровнем дохода).

Дальнейшие исследования нужны для цитомегаловируса, гриппа, лейшмании, нетифоидной сальмонеллы, норовируса, малярийного плазмодия, шигеллы и золотистого стафилококка. В одних случаях исследования необходимы из-за недостатка информации о распространенности заболеваний, в других — из-за сложностей с разработкой вакцины.

Близки к регистрации вакцины против вируса денге, стрептококка группы В, кишечной палочки, туберкулеза и респираторно-синцитиального вируса.

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