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Мировые эксперты рассказали, как снизить глобальный риск смерти в возрасте до 70 лет на 50%

The Lancet: повышение налогов на табак снизит мировую смертность на 50%

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Depositphotos

Команда из 50 ведущих международных экспертов предложила меры по снижению глобального риска смерти до 70 лет на 50% во всем мире к 2050 году. Отчет Global Health 2050 опубликован в журнале The Lancet.

Ученые рассмотрели разные пути достижения цели для стран с высоким, средним и низким уровнем дохода. В целом, по мнению авторов, для достижения цели нужно сосредоточить внимание на 15 факторах.

При этом повышение налогов на табак может сделать больше для снижения смертности у людей моложе 70 лет, чем любое другое изменение в области здравоохранения.

Также нужно продолжать готовиться к пандемии. В течение следующих 10 лет с более чем 20%-й вероятностью возникнет пандемия, которая унесет жизни не менее 25 миллионов человек. Это сделает ее сопоставимой по масштабу с COVID-19.

Ранее ученые нашли способ заменить капельницы против рака на таблетки.

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