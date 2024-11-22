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В Кувейте нашли храм загадочной цивилизации

Arkeonews: в Кувейте нашли 4000-летний храм цивилизации Дилмун

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Kuwait News Agency (KUNA)

Ученые из Дании и Кувейта нашли в Персидском заливе храм возрастом 4000 лет, относящийся к ранней цивилизации Дилмун (3200-320 гг. до нашей эры). Об этом сообщает Arkeonews.

Цивилизация Дилмун, описываемая как «место, где восходит солнце» и «страна живых», была одной из древнейших цивилизаций в мире. Она располагалась в восточной части Аравийского полуострова. На архипелаге Персидского залива, который сейчас является частью Бахрейна, находилась столица Дилмуна.

Благодаря своему выгодному расположению Дилмун была крупным торговым центром и доминировала на торговых путях Персидского залива. Несмотря на свою значимость и долгую историю, цивилизация Дилмун считается одной из величайших загадок в истории, так как о ней мало что известно.

В результате продолжительных раскопок был найден храм этой древней цивилизации, неподалеку от другого храма и «дворца». Близость храма к большому административному зданию указывает, что место было важным центром управления и религии. В настоящее время раскопан весь храм размером 11 на 11 метров. Также были найдены многочисленные артефакты, включая печати и керамику, которые свидетельствуют о связи храма с цивилизацией Дилмун. Открытие может стать прорывом в понимании религиозных практик страны.

Ранее нашли древнейший известный алфавит в сирийской гробнице.

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