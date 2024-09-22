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Кофе может защищать гипертоников от деменции, выяснили ученые

Scientific Reports: кофе связан с меньшим риском деменции у людей с гипертонией

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Pexels

Люди с гипертонией могут снизить риск развития деменции, регулярно выпивая кофе. Это показало исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports.

Предыдущие исследования показали, что регулярное употребление умеренного количества кофе или чая может снизить воспаление. Также напитки связали со здоровьем гематоэнцефалического барьера, защищающего мозга. И это, и уменьшение выраженности воспаления снижает риск развития деменции.

В новом исследовании ученые проанализировали данные медицинских карт более 500 тысяч пациентов. Они обнаружили, что у людей с гипертонией чаще развивается деменция. Однако риск деменции был ниже у гипертоников, которые пили кофе или чай, от половины до полной чашки в день. В случае кофе полезнее были напитки из зерен.

Ученые отметили, что их данные показывают наличие корреляции, но не доказывают, что употребление кофе и чая — причина снижения риска деменции. Возможно, любители этих напитков имеют другие защитные факторы.

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