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Ученые выяснили, что болезнь Меньера может угрожать людям, перенесшим ОРВИ

Microorganisms: ОРВИ связаны с высоким риском болезни Меньера

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Инфекции верхних дыхательных путей могут увеличить риск болезни Меньера — патологию внутреннего уха, которая приводит к глухоте, шуму в ушах, головокружению, нарушению равновесия. Это показало исследование, опубликованное в журнале Microorganisms.

Ученые проанализировали данные 100 пациентов из Южной Кореи, собранные с 2002 по 2019 год. 19 тысяч из них страдали болезнью Меньера. Остальные служили группой контроля.

Вероятность обнаружения болезни Меньера была в два раза выше у пациентов, которые за год до этого перенесли ОРВИ. У людей, которые перенесли ОРВИ за два года до диагностирования болезни, ее риск был выше в полтора раза.

«Исследование указывает на важность долгосрочного наблюдения за пациентами, поскольку даже ОРВИ, произошедшие за два года до выявления болезни, значительно повышали вероятность развития болезни Меньера. Это подчеркивает всеобъемлющее и долгосрочное влияние ОРВИ на болезнь Меньера», — отметили авторы.

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