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Ученые выяснили, как глаза могут улучшить равновесие человека

Biomechanics: быстрые движения глазами помогают сохранить равновесие

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Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Быстрые горизонтальные движения глазами могут стабилизировать осанку, избежать падений и сохранить равновесие как у людей с болезнью Паркинсона, так и у здоровых людей. Это показало исследование, опубликованное в журнале Biomechanics.

В эксперименте приняли участие десять человек с болезнью Паркинсона и 11 людей без неврологических расстройств. Все они были старше 60 лет. Их попросили пройти тесты на баланс (стояние или движения на одной ноге или двух ногах). При этом пациенты либо пристально смотрели на неподвижную точку, либо совершали быстрые движения глазами.

Горизонтальные движения глаз значительно уменьшали колебания тела как у здоровых участников, так и у пациентов с болезнью Паркинсона. Ученые отметили, что таким движениям глаз нужно учиться, так как они сложнее, чем почти автоматическая концентрация на неподвижной точке.

Авторы подчеркнули, что не ожидали, что люди с болезнью Паркинсона смогут совмещать движения глаз и тест на баланс. Результаты меняют представления об этом заболевании и его двигательных и умственных последствиях.

Ранее ученые нашли новый признак склонности к деменции.

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