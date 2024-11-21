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Ученые нашли новый признак склонности к деменции

PLOS ONE: обнаружение диабета 2 типа до 50 лет повышает риск деменции в 2 раза

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Чем в более молодом возрасте у человека был обнаружен диабет 2 типа, тем выше его риск развития деменции. Это показало исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE.

Диабет 2 типа часто развивается у людей с ожирением из-за нарушения чувствительности к инсулину. В новом исследовании ученые проанализировали данные 1213 взрослых американцев в возрасте 50 лет и старше с сахарным диабетом 2 типа. По результатам телефонных опросов, в течение 14 лет наблюдения у 216 человек (17,8%) развилась деменция.

Анализ показал, что у тех, кто заболел диабетом в более молодом возрасте, был выше риск развития деменции. У взрослых, которым был диагностирован диабет в возрасте до 50 лет, вероятность развития деменции была в 1,9 раза выше, чем у тех, кто узнал о диабете после 70 лет. Наличие ожирения повышало риск еще больше.

«Наше исследование предполагает, что раннее развитие диабета 2 типа может иметь когнитивные последствия, и это указывает на необходимость разработки стратегий профилактики деменции, учитывающих как диабет, так и ожирение», — заключили ученые.

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