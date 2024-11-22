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Ученые выяснили, как сделать безалкогольное вино и пиво вкуснее

J. Agric. Food Chem: найдены вещества, отвечающие за вкусное пиво и вино

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Растет спрос на безалкогольные версии пива или вина. Для создания удачных альтернатив производителям нужно знать, какие вещества придают пиву и вину уникальные ароматы. Их поиском занялись авторы исследования, опубликованного в Journal of Agricultural and Food Chemistry (J. Agric. Food Chem).

Ученые провели обзор имеющихся исследований и определила средние пропорции 29 соединений в различных видах пива и вина. Используя эти вещества, они получили безалкогольные версии напитков.

Поскольку и пиво, и вино получают в результате ферментации, их ароматы часто похожи. Оказалось, что более выраженные фруктовые ароматы заставляют напитки бать похожими на вино. Также ученые выяснили, что придающие аромат вещества больше влияют на запах напитка, чем базовая жидкость вина или пива.

Исследователи отметили, что их результаты могут быть использованы для создания напитков, которые лучше имитируют пиво или вино.

Ранее ученые выяснили, что употребление алкоголя в молодости может навсегда изменить мозг.

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