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Ученые нашли способ заменить капельницы против рака на таблетки

Naked Science: препараты для капельниц превратили в съедобные таблетки

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Большинство препаратов против рака эффективны только при внутривенном вливании. Эта процедура не всегда доступна и может вызывать осложнения. В новом исследовании ученые превратили исключительно внутривенные препараты в таблетки, сообщает Naked Science со ссылкой на журнал Nature Communications.

Главное условие эффективности лекарства — способность растворяться и в воде (чтобы высвободить действующее вещество в желудке), и в масле (чтобы пройти через клеточные мембраны). Поэтому некоторые препараты, плохо растворяющиеся в воде, вливают непосредственно в кровь.

В новой работе ученые представили молекулярную «метку», которая способна прикрепляться к любому лекарству и делать его хорошо растворимым в воде.

Технологию опробовали на двух популярных препаратах химиотерапии. Эффективность одного из них взлетела с почти 0% до 100% при приеме в виде таблеток. Тесты проводили на мышах, и теперь важно доказать применимость технологии в испытаниях с участием людей.

«Миллионы пациентов по всему миру, которым назначили химиотерапию, смогут получать медицинскую помощь дома, при этом не принимая стероиды и не прибегая к длительным инфузиям», — рассказали авторы исследования.

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