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Найден новый фактор риска повреждения почек

JRN: ограничение фосфора в пище может замедлить прогрессирование болезни почек

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superbeststock/Shutterstock/FOTODOM

Снижение потребления фосфора из пищи может предотвратить повреждение почек. Это показало исследование ученых из Университета Цукубы, опубликованное в Journal of Renal Nutrition (JRN).

Хроническая болезнь почек (ХБП), ранее известная как почечная недостаточность, приводит к необратимому повреждению почек. Заболевание нельзя излечить, и на последних стадиях оно приводит к отказу почек.

Фосфор является важным питательным веществом и помогает поддерживать структуру костей. Однако у мышей рацион, богатый фосфором, повышал содержание фосфатов в жидкости проксимальных канальцев почек. Это было связано с повреждением почек, но для людей аналогичные данные были получены лишь сейчас.

В исследовании приняли участие 218 лиц среднего и пожилого возраста с ХБП от легкой до тяжелой. Содержание фосфатов в проксимальных канальцах почек рассчитали косвенно с помощью анализов крови и мочи. Оказалось, что при прогрессировании ХБП повышался уровень фосфатов в канальцах. Одновременно становился выше уровень гормона, указывающего на повреждение почек. Эти данные согласуются с результатами предыдущих исследований на мышах.

Примерно 14,5 миллионов человек в Японии страдают от ХБП. Ученые считают, что изменение образа жизни, направленное на снижение потребления фосфора, может помочь предотвратить прогрессирование заболевания.

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