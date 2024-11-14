Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван неожиданный фактор риска сердечных заболеваний

NatCom: форма сердца влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний

close
Shutterstock

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии установили, что генетически обусловленная форма сердца может влиять на риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

В новом исследовании, проведенном учеными, впервые была изучена генетическая основа формы правого и левого желудочков сердца с применением передовых технологий 3D-визуализации и машинного обучения. Предыдущие научные работы были в основном сосредоточены на размере и объеме отдельных камер, что ограничивало понимание того, как структурные изменения могут влиять на риск развития заболеваний.

Исследователи использовали МРТ-изображения сердец более 40 тысяч человек. Данные были предоставлены Британским биобанком — крупномасштабным хранилищем, содержащим генетическую и медицинскую информацию о полумиллионе добровольцев. На основе этих данных были созданы 3D-модели желудочков сердца, а затем с помощью статистического анализа определены 11 параметров формы, отражающих основные различия в строении органа.

Дополнительный генетический анализ выявил 45 участков генома, связанных с изменениями в структуре органа. По словам ученых, полученная информация может существенно изменить подход к оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются одной из ведущих причин летальных исходов по всему миру.

Ранее ученые рассказали, как снизить риск аритмии на 11%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами