Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые назвали главные полезные свойства яиц

Nutrients: четыре яйца в неделю снижают уровень холестерина в крови

close
Oksana Mizina/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего установили, что употребление от двух до четырех яиц в неделю связано с более низким уровнем холестерина в крови. Также этот продукт потенциально повышает когнитивные способности. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Научный коллектив пришел к такому выводу после анализа информации о состоянии здоровья и питании 890 мужчин и женщин. Данные были получены в рамках долгосрочного исследования здоровья, начавшегося в 1988 году.

Также в исследовании изучалась связь между потреблением яиц и когнитивными функциями людей среднего и пожилого возраста. Среди 531 участниц женского пола наименьшее ухудшение краткосрочной и долгосрочной памяти продемонстрировали те, кто употреблял больше яиц. Такой связи не было выявлено среди мужчин с большим количеством этого продукта в рационе.

Тем не менее, дополнительный анализ данных другой когорты, проведенный через десятилетие, показал другие результаты. Ученые обнаружили, что мужчины, употреблявшие больше яиц, лучше справились с когнитивными тестами в отличие от женщин.

Ученые отметили, что яйца богаты белками, аминокислотами и холестерином, которые могут помогать поддерживать здоровье нейронов. Кроме того, яйца содержат каротиноиды, улучшающие когнитивные функции, и витамин В4 (холин). Он играет важную роль в построении тканей и синтезе ряда необходимых веществ, в том числе в головном мозге и нервных волокнах.

Ранее врач рассказала, сколько яиц можно съедать в день.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами