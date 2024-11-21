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Обнаружена мозговая цепь, помогающая справляться со стрессом

Nature: выравнивать дыхание при стрессе помогают особые нейроны

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Ученые из Института биологических исследований Солка (США) установили, что «успокаивать» дыхание при стрессе помогает особая группа клеток, связывающая фронтальную кору мозга с участками ствола. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Исследователи объяснили, что при стрессе организм естественным образом корректирует паттерны дыхания, помогая человеку успокоиться. Однако точно неизвестно, как именно мозг управляет этим процессом.

В ходе экспериментов команда изучала активность мозга у мышей в различных ситуациях: от плавания и обнюхивания объектов до стресса. С помощью световой стимуляции ученые включали и отключали в мозге грызунов определенные нейронные цепи, чтобы найти «рычаг» управления стрессом. В результате оказалось, что активация связи между передней поясной извилиной и мостом (областью ствола мозга) поддерживала глубокое и ровное дыхание. Это помогало мышам сохранять спокойствие даже в стрессовых условиях.

Открытие уже рассматривается как основа для новых методов лечения тревожных расстройств. Ученые предполагают, что целенаправленное воздействие на нейроны дыхательного контура сможет помочь людям с паническими атаками и тревожностью мгновенно успокаиваться. Для того, чтобы адаптировать новую технологию для людей, нужны новые исследования.

Ранее ученые назвали ошибку молодости, которая может необратимо изменить мозг.

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