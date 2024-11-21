Ученые выяснили, как рак простаты «сопротивляется» лечению

Ученые Медицинского центра Вейла Корнелла обнаружили, что отсутствие белка PKCλ/ι в раковых клетках предстательной железы позволяет ферменту EZH2 стимулировать агрессивный рост опухолей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Рак предстательной железы остается одной из ведущих причин смертности от онкологических заболеваний у мужчин, ежегодно унося более 30 тысяч жизней в США. Хотя на ранних стадиях заболевание поддается терапии, направленной на блокировку рецепторов андрогенов (мужских половых гормонов), часть опухолей со временем становится устойчивой к лечению. Такая форма заболевания, известная как нейроэндокринный рак предстательной железы, отличается высокой агрессивностью и утратой зависимости от андрогенов, что значительно усложняет борьбу с ней.

Исследователи изучили ткани пациентов с раком предстательной железы и выявили ключевой механизм, который делает заболевание агрессивным. Они обнаружили, что отсутствие белка PKCλ/ι в клетках рака активирует альтернативную форму фермента EZH2, которая даже при условиях терапии подавляет рецепторы андрогенов.

Эта модифицированная форма EZH2 стимулирует производство особых белков и активирует факторы роста опухоли, такие как TGF-β.

Эксперименты на мышах подтвердили, что воздействие на альтернативные функции EZH2 открывает новые возможности для лечения. Исследователи обнаружили, что блокировка сигнального пути TGF-β устраняют устойчивость опухолевых клеток. Это восстанавливает чувствительность к препаратам, таким как энзалутамид, и может повысить эффективность иммунотерапии, которая пока не оправдывает ожиданий при лечении рака простаты.

Ранее ученые нашли 74 новых гена, которые могут приводить к раку.