Ученые нашли 74 новых гена, которые могут приводить к раку

Институт исследований рака США выявил 74 новых гена, которые способны приводить к раку. Они могут стать мишенями для высокоэффективной терапии с минимумом побочных эффектов. Исследование опубликовано в журнале Nature Genetics.

Для лечения рака сейчас используется химиотерапия, при которой уничтожаются все быстро делящиеся клетки. Это приводит к тяжелым побочным эффектам, так как уничтожается не только рак, но и здоровые клетки. В последние годы появилась таргетная (англ. target — мишень) терапия, нацеленная на определенные молекулы-мишени в раковых клетках. Она позволяет уничтожать только клетки опухоли, не затрагивая здоровые. Однако таргетная терапия доступна для небольшого числа опухолей, поскольку не для всех были найдены мишени.

Ученые провели анализ 10 478 раковых геномов, полученных из 35 различных видов опухолей в рамках британского проекта «100 000 геномов». Из 330 потенциальных генов 74 ранее не были связаны с раком. Результаты помогут значительно расширить области применения таргетной терапии рака. При этом могут быть использованы не только новые, но и уже существующие препараты: право на них могут получить пациенты, опухоли которых имеют определенные мутации.

Ранее ученые показали, что вызывающие отравление бактерии могут стать оружием против рака.